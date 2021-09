Fin du jeton au supermarché : à quoi ressemblera le caddie de demain ?

Instauré dans les années 90, cela fait trente ans que le jeton traîne au fond de nos poches. Ce système est censé lutter contre les vols et oblige aussi les consommateurs à rapporter leur caddie. Dans ce supermarché nantais, c'est terminé, il n'y a plus de jetons. En tout, 200 magasins de l'enseigne Carrefour ont déjà mis en place le système. Avec le développement du paiement sans contact et la disparition progressive des espèces, les clients réclament moins de contraintes. "Ils nous ont dit de libérer les chariots de nos parkings. C'est assez insupportable, assez pénible quand on arrive sur les parkings quand on se rend compte qu'on n'a pas de pièce de monnaie ni de jeton, de devoir entrer dans le magasin, se rendre à l'accueil pour en récupérer un", rappelle Stefen Bompais, directeur expérience client "Carrefour". Pour autant, vous ne pourrez pas rapporter vos caddies au pied de votre immeuble comme dans les années 80. La mesure s'accompagne d'une évolution technique. Ici, par exemple, un champ magnétique empêche de sortir du parking. Les chariots sont en évolution permanente. Et l'usine Caddie en Alsace met au point les modèles du futur, plus légers, plus maniables et plus pratiques. Ils sont connectés et offrent un gain de temps pour les clients. "Il permet de sélectionner ses produits et d'avoir le tarif en un instant, de diminuer une charge puisqu'il est lui-même l'encaisseur. Donc, on ne passera plus par les caisses", explique Jérôme Cocher, responsable marketing "Les ateliers réunis Caddie". Un chariot coûte environ 130 euros. Mais les vols restent marginaux, ils représentent chaque année moins de 1% du parc total.