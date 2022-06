Fin du jubilé : le dernier clin d'œil de sa majesté

Ils l’espéraient. Soudain, elle apparaît, accueillie par la clameur de la foule. Souriante, dans un ensemble vert pomme, physiquement présente pour la première fois depuis jeudi 2 juin. Pour le plus grand bonheur de ses sujets, pour le sien aussi. Durant ces quatre jours, la reine aura utilisé tous les subterfuges pour être là, même indirectement. Elle, que ses 96 ans et une santé défaillante ont privé de l’essentiel des festivités. Ce dimanche après-midi, dans son carrosse d’or, avec la magie de la technologie, elle salue à la fenêtre. L’image est celle de son couronnement, il y a 70 ans. Mais elle offre aux Britanniques un peu de sa grâce. Inattendue encore, sur les écrans géants devant Buckingham, elle crée la surprise : une tasse de thé avec le célèbre ours britannique, Paddington. Un bijou de royal humour enregistré bien en amont. Le concert peut commencer. Jeudi 2 juin, elle s’est bien présentée gracile au balcon, le petit Louis à ses côtés. Puis encore, le soir, elle donne le coup d’envoi d’une fête. Mais depuis vendredi 3 juin, d'autres visages de la famille royale occupent les écrans : Charles et Camilla, mais aussi William, Kate, et leurs enfants. Prêt, le prince Charles représente la reine de plus en plus souvent. Mais Charles est nettement moins populaire que son incomparable mère. T F1 | Reportage M Croccel, F. Couturon, S. Cherifi