Fin du port du masque à l’extérieur : ces communes qui l’imposent malgré tout

À 14h, les Montpelliérains doivent à nouveau mettre le masque dans la rue. Cette mesure, mise en place par le préfet, a été instauré le vendredi et samedi dans le centre de Montpellier. Cela lorsque des attroupements se forment. Plusieurs communes du département sont concernées. Selon Jacques Witkowski, préfet de l'Hérault, il peut être utile de porter le masque à certains moments, dans des endroits où il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais il n'y a pas que dans les grandes villes que cette décision s'applique. À Saint-Guilhem-le-Désert, l'un des plus beaux villages de France qui attire de nombreux touristes, on doit désormais porter le masque tous les jours. Le maire en appelle au bon sens des forces de l'ordre. À quelques jours de l'été, les commerçants sont inquiets. Les stations balnéaires n'échappent pas non plus à la mesure, avec quelques subtilités supplémentaires. À Palavas-les-Flots, le port du masque n'est obligatoire que dans certaines rues à partir de 18h. En cas de contrôle, on risque une amende de 135 euros.