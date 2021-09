Fin du pouvoir d'Angela Merkel en Allemagne

On constate une forte affluence dans un bureau de vote installé dans une école. Depuis 8h ce dimanche matin, 60 millions d'Allemands s'apprêtent à tourner la page Merkel. Christian est patron d'une PME. Il a voté quatre fois pour la chancelière, la fin d'une époque aujourd'hui. Pour les candidats en lice, ce sera sans doute très serré à l'issue du scrutin. "C'est un tête-à-tête très incertain", témoigne-t-il. Dans les rues de Berlin, on les voit partout : le candidat du parti d'Angela Merkel, Laschet, et son concurrent direct, Scholz. Direction la banlieue ouest, dans une fête de quartier. Dès qu'on évoque le nom d'Angela Merkel, c'est sa pratique du pouvoir qui est saluée mais aussi sa manière d'être. "D'abord, elle ne parlait jamais pour ne rien dire. Et ça, c'est la qualité d'une scientifique" ; "Elle fait ses courses et sa cuisine elle-même", racontent des habitantes. Après seize ans de pouvoir, 80% des Allemands saluent le bilan d'Angela Merkel. Les autres émettent tout juste quelques bémols. Les premiers résultats sont attendus ce soir à 18h. Pour le vainqueur, ce sera difficile de faire oublier Angela Merkel.