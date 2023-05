Fin du tarif réglementé : comment s'y retrouver ?

Vous êtes nombreux à vous demander, car les offres de gaz sont multiples et les contrats sont souvent très techniques. Mais pas de panique, dès le premier juillet 2023, vous aurez chaque mois, un prix de référence indicatif, pour vous aider à comparer les fournisseurs de gaz. Pour le mois de juin, il a été fixé à 9,45 centimes par kilowatt-heure. En ce moment, seuls deux fournisseurs proposent des offres inférieures à ce prix de référence. Mais attention, ces offres avantageuses aujourd'hui pourraient ne plus l’être demain. Selon Lucie Buisson, chargée de mission énergie, environnement et transports à l'UFC-Que Choisir, le tarif réglementé du gaz avait l’avantage de garantir un prix stable aux consommateurs qui ont en bénéficier, mais avec sa disparition, les consommateurs vont devoir être plus attentifs et comparer régulièrement les offres, car les prix peuvent évoluer beaucoup plus vite que précédemment. Le prix du kilowatt-heure n’est pas le seul critère à prendre en compte. D’autres frais peuvent se rajouter. Et si d’ici au 30 juin, vous n’avez pas changé votre contrat, votre gaz ne sera pas coupé. Vous serez automatiquement basculé sur une offre dite "passerelle", très proche de la vôtre. TF1 | Reportage M. Alibert, F. Couturon, L. Lassale