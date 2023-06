Fin du tarif réglementé du gaz : cinq jours pour faire le bon choix

L'hiver est passé. Les radiateurs sont éteints. Pourtant, c'est bien maintenant qu'il faut se décider. Dans cinq jours, il n'y aura plus de tarif réglementé pour le gaz. Si vous n'effectuez aucune démarche à partir du 1er juillet, votre contrat de gaz basculera automatiquement vers l'offre Passerelle proposée par Engie. Son tarif change chaque mois en fonction du prix du marché, de votre consommation et de votre commune. Sur son site, vous pouvez effectuer une simulation du montant à payer. En ce moment, le prix du kilowattheure est bas, mais attention, cela pourrait changer sur le long terme. "Après, il faut bien avoir en tête que ça reste une offre indexée sur les prix du marché de gros. Donc, le prix du gaz change tous les mois", prévient Lucile Buisson, chargée de mission énergie environnement de l'UFC-Que Choisir. À la place d'une offre à prix variable, vous pouvez choisir une offre à prix fixe. Pour cela, il faut bien comparer les différents fournisseurs. Prenons un exemple, vous habitez à Orléans et votre consommation est dans la moyenne, 10 000 kWh par an. Vous trouverez sur le site du médiateur national de l'énergie, le prix de l'abonnement et le prix fixe du kWh proposé par chaque opérateur. "Quand on est avec un prix fixe, ça veut dire que vous signez, comme pour un contrat de téléphone, avec un prix tant d'euros du kWh . Et ce prix, il vous est garanti en général pendant trois ans, voire quatre ans", indique Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Pour vous aider à comparer les offres, la Commission de régulation de l'énergie publie chaque mois un prix repère du kWh qui suit le cours du gaz. TF1 | Reportage N. Ly, C. Bayle, H. Massiot