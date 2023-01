Fin du timbre rouge : avez-vous tout compris ?

Cet ancien postier ne s'y retrouve plus. Il faisait tout en papier. Désormais, pour ses lettres prioritaires, il doit faire en numérique et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très emballé. Il n'est pas le seul à ne pas avoir tout compris. "Franchement, je ne sais pas comment cela fonctionne", confie un passant questionné. En 2023, les lettres prioritaires s'appellent des "e-Lettres rouges". Plus de papier, tout se fait sur ordinateur. Grâce à Internet, vous pouvez de chez vous écrire et envoyer une lettre prioritaire. Pas de panique ! Il est toujours possible de venir au guichet pour être aidé. Les lettres seront alors prises en photo par un agent de La Poste qui aura donc accès à votre lettre prioritaire. Les clients ne trouvent pas cela très rassurant pour la confidentialité. "Je ne trouve pas ça normal", affirme l'une d’entre eux. En 2022, une lettre prioritaire coûtait 1,43 euro. En 2023, cette "e-Lettre rouge" coûte 1,49 euro. Et si vous voulez envoyer votre lettre en couleur, cela coûte 30 centimes de plus. Mais, grâce à cette dématérialisation, La Poste espère économiser plus de 100 millions d'euros par an. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos