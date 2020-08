Fin de l'énigme autour du dernier tableau de Van Gogh

Une énigme vieille de 120 ans vient d'être résolue. C'est l'histoire incroyable du dernier tableau de Vincent Van Gogh. L'artiste l'a probablement peint quelques heures seulement avant de se suicider. Très différent des autres, les experts n'ont jamais su le déchiffrer jusqu'à ce qu'un spécialiste retrouve, pendant le confinement, une vieille carte postale. Et cela change tout pour l'histoire de l'art.