La fin du monde, un business florissant aux États-Unis

Aux États-Unis, des scientifiques mesurent de façon totalement symbolique l'imminence ou non de l'apocalypse depuis 1947. Pour cela, ils prennent en compte les différentes menaces encourues sur la planète, comme les guerres ou les changements climatiques. La situation s'est aggravée cette année. Voilà, qui va sans doute nourrir un marché déjà juteux, qu'on pourrait appeler le business de la fin du monde.