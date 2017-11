Finale de la Coupe Davis : la France et la Belgique sont à égalité (1-1)

La finale de la Coupe Davis se déroule depuis ce vendredi 24 novembre, à Villeneuve-d'Ascq (Nord). La France et la Belgique sont à égalité (1-1), après cette première journée. Lucas Pouille s'est incliné en trois sets (7-5, 6-3, 6-1) face au Belge David Goffin. Mais, Jo Wilfrid Tsonga a finalement permis à l'équipe de France d'égaliser, en dominant le Belge Steve Darcis (6-3, 6-2, 6-1). Le double, de ce samedi 24 novembre, s'annonce crucial. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 24/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 24 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.