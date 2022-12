Finale de la Coupe du Monde : comment les Argentins se préparent-ils ?

Les installations de l'Université du Qatar sont certes modestes, mais elles offrent de larges espaces verts pour les joueurs argentins, qui peuvent organiser l'asado. Il s'agit du barbecue traditionnel de la culture argentine, et les joueurs de la sélection en raffolent. Ils ont commandé 900 kilos de viandes juste avant la Coupe du Monde pour pouvoir rassasier Messi et ses coéquipiers. Le sélectionneur de l'Argentine a déclaré que c'était bien plus qu'un simple barbecue. Cela permet de resserrer les liens. Reste à voir si cet esprit sera visible ce dimanche après-midi face aux Bleus lors de cette finale du Mondial. TF1 | Duplex J. Ollivier