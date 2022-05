Finale de la Ligue des Champions à haut risque : 70.000 supporters anglais débarquent à Paris

La finale n'aura lieu que samedi, mais les supporters anglais n'ont pas le temps d'attendre pour la fête. Près de 70 000 sont attendus dans la capitale, mais seulement 20 000 ont un billet pour entrer au stade. Les autres devront se contenter des bars ou de la fan zone, avec écran géant, grillage et filtrage à l'entrée. Les riverains cohabiteront le temps d'un soir avec 44 000 fans de Liverpool. Cependant, une chose est à craindre. Ces Anglais ont une certaine manière de faire la fête. L'ivresse des supporters et leur très grand nombre font craindre aux forces de l'ordre des débordements. Les commerçants aussi sont prévoyants. La préfecture de police de Paris va devoir mobiliser d’importants moyens pour assurer la sécurité de l’événement, 6 800 policiers et gendarmes au total. Autour du Stade de France, un périmètre de sécurité empêchera tout accès aux personnes sans billet. Les supporters espagnols, moins nombreux, auront une fan zone de 6 000 places près du stade et veulent relativiser. Demain, la vente d'alcool sera interdite dès 18h tout autour du stade et les Champs-Élysées seront fermés aux supporters des deux équipes. TF1 | Reportage I. Bornacin, J. Lacroix-Nahmias