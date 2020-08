Finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern : les Français sont-ils tous derrière Paris ?

Il y a 27 ans, l'OM remportait la Ligue des champions. À son tour, Paris pourrait devenir le deuxième club tricolore à gagner la compétition. La question est de savoir si tous les Français sont pour le PSG. À Nancy (Meurthe-et-Moselle), on sait que la plupart des habitants se rangent derrière l'équipe. Certains estiment même que le match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich dépasserait tous les clivages. Néanmoins, le match n'intéresse pas forcément tout le monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.