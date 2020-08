Finale de la Ligue des champions : les Bondynois derrière Kylian Mbappé

L'attaquant star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a grandi à Bondy (Seine-Saint-Denis). Il est d'ailleurs un symbole affiché fièrement sur les murs de la ville et chacune de ses visites est un grand événement. L'entraîneur de l'AS Bondy, où Mbappé a fait ses premiers dribbles, a même déclaré que beaucoup de choses se sont faites grâce au joueur, notamment la construction d'un terrain de foot. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.