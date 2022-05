Finale de la Ligue des champions retardée : le chaos à l'entrée du Stade de France

À 20h57, un hélicoptère a survolé le Stade de France, car sur le parvis, des centaines de personnes sans billet ont tenté de forcer l'entrée. Elles sont repoussées à coup de gaz lacrymogène. Des spectateurs venus en famille ont été piégés dans la confusion. Pour la plupart, il s'agissait de riverains du Stade de France. Certains sont parvenus à escalader les grilles de plus de trois mètres de haut pour s'introduire dans le stade. En raison de ces conditions, le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions, initialement prévu à 21h, a été reporté de 36 minutes. Quand le match a commencé, des centaines de supporteurs anglais, munis de billets, étaient encore bloqués. La barrière de la langue a provoqué incompréhension et colère. "Ce n'est pas possible. L'organisation c'est un vrai bordel. Désolé pour les mots, mais c'est un bordel. C'est très gênant pour la France !", dénonce l'un d'eux. À 21h57, alors que le match a commencé depuis 20 minutes, les mouvements de foule se sont poursuivis. Des centaines de supporters anglais étaient encore coincés devant les grilles du Stade de France. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, S. Iorgulescu, M. Début