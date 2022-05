Finale de la Ligue des champions : une fan zone en plein cœur de Paris

À se retrouver au milieu de la marée rouge des partisans de Liverpool, même si on est en plein cœur de Paris, “on a l’impression d’être un peu dans un stade”, précise Jean-Marie Bagayoko, notre envoyé spécial au cour de Vincennes. Une fan zone y a été improvisée. Ces supporters anglais n'ont pas hésité à traverser la Manche en masse. Ils sont au nombre de 40 000 sans ticket pour se rendre au Stade de France. Ils ont quand même tenu à faire le déplacement et vont pouvoir regarder le match sur quatre écrans géants. Un important dispositif de sécurité est mis en place. En effet, 6 800 policiers et militaires vont garantir le bon déroulement de cette finale tant attendue par ces supporters anglais. Actuellement, tout se passe bien, l’ambiance est très bon enfant. Seule une dizaine d’interpellation et d’arrestation sont à déplorer pour des incidents mineurs. T F1 | Duplex J.M. Bagayoko