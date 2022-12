Finale historique : réactions de quelques supporters français

Des supporters français étaient restés sur les Champs Élysées ne serait-ce que pour dire merci à cette Équipe de France qui nous a mené aussi loin. Ils étaient extrêmement nombreux même avant la séance des tirs au but. La fête était parfaite. Tout était prêt. Il y avait beaucoup d'ambiances, des fumigènes et des feux d'artifice. Malheureusement, les Argentins ont décidé autrement. Jérôme et Lucas qui viennent des Ardennes pour une victoire des Bleus, n'étaient pas déçus. "Je n'ai pas de déception. On a bien joué et a tenu le rythme jusqu'aux tirs au but", précise le cadet. "La meilleure équipe a gagné, mais les Bleus ont fait un très bon match", analyse l'ainé. Ce qui est important de la part des supporters français, c'était de rendre hommage aux joueurs. On a entendu beaucoup de "Merci Mbappé, merci Didier Deschamps". Les supporters français ont énormément vibré pendant cette Coupe du Monde. Malgré la défaite ce soir, il y avait quand même beaucoup de sourires. TF1 | Duplex P. E. Chinardet