Finale historique : voir la réaction de Raphaël Varane

La déception est très grande après cette défaite face à l'Argentine. "Très déçus... On a eu à faire face à beaucoup d'obstacles aussi pendant la compétition. Mais on s'est battu jusqu'au bout, on n'a rien lâché", affirme Raphaël Varane, défenseur de l'équipe de France de Football. Il poursuit que les Bleus "n'étaient pas dans le match", pendant une heure mais qu'ils auraient pu gagner. Malgré cet échec, il affirme sa fierté d'être Français et pour le groupe. "On a tout donné, on garde la tête haute". Bousculés et menés, les Bleus sont revenus sur deux buts en 97 secondes. " Ça s'est joué très vite. On est revenu dans le match et physiquement on était mieux qu'eux. On a commencé à poussé, on y croyait, on a tout donné jusqu'au bout et on était pas loin de réussir à renverser le match qui était mal embarqué", lance-t-il. Le groupe a été abattu ce soir, mais il y a de quoi être fier. Le parcours des Bleus est exceptionnel qui plus est, quand on connaît le parcours sinueux qu'ils ont mené jusqu'à aujourd'hui. "Un parcours sinueux, mais une force mentale et beaucoup de cœur dans ce groupe. Ça nous a permis d'arriver jusqu'en finale et de revenir dans le match. Ça n'a pas été suffisant pour gagner donc on est forcément très déçus, mais à la fois fiers", a-t-il conclu. Il reste encore beaucoup de beaux jours pour l'équipe de France avec dans un an et demi l'Euro. Cette génération est très jeune. TF1 | Saber Desfarges