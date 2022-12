Finale J-2 : l'état de santé des Bleus à l'entraînement

Ce qui est rassurant, c'est leur état d'esprit. Il n'y a pas d'alarmisme. Les joueurs sont plutôt rieurs. Ils sont tout à fait détendus, en tout cas, devant les caméras et les journalistes. Il y a aussi un autre élément positif. Le respect des gestes barrières est déjà en cours et qui va perdurer. Quand un joueur est malade, il prend son repas et reste dans sa chambre. Et quand il le peut, il s'entraîne à l'écart. C'est le cas notamment des trois joueurs malades ce vendredi en salle. Les joueurs reviennent plutôt vite jusque-là puisqu'on a vu Adrien Rabiot et Dayot Upamecano s'entraîner devant nous. Ils avaient l'air plutôt en forme. Mais, on ne peut pas pour autant se dire qu'il n'y aura pas de joueurs malades d'ici dimanche. En revanche, l'encadrement de l'Équipe de France fait le maximum pour préparer au mieux la finale de la Coupe du Monde l'Argentine de Lionel Messi. TF1 | Duplex S. Millanvoye