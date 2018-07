Finale du Mondial 2018 : est-il trop tard pour trouver un billet ?

Pour ceux qui sont fiers de notre équipe, mais qui ne sont pourtant pas en Russie, il est préférable de ne plus se déplacer. À Moscou, deux jours avant le match France-Croatie, obtenir un billet est devenu un grand défi. Ce vendredi 13 juillet, la présence de plusieurs fans dans la tribune est encore incertaine. Pour cause, ils n'ont pas réservé leurs places à l'avance. Il ne leur reste donc plus que deux jours pour en trouver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.