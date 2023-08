Finistère, la côte la plus à l'ouest

À peine dix minutes de vol et les premières falaises escarpées commencent à se dessiner. Le Finistère est le premier département maritime de l’Hexagone, 2 200 kilomètres de côtes. Jean-Pascal Royer, pilote amateur à l’aéro-club Brest Finistère, a beau être habitué à les survoler, il est toujours émerveillé. Les Abers sont des bras de mer qui s’enfoncent dans les terres emblématiques du nord Finistère. Jean-Pascal a survolé une dizaine de pays d’Europe. Mais pour lui, rien ne vaut la pointe du Finistère et ses îles sculptées par les océans. Ouessant est le dernier bout de terre avant l’Amérique. L’île fait quinze kilomètres carrés, juste de quoi atterrir. Le phare du Stiff date de 1700 et est reconnaissable par sa silhouette atypique à double colonne. Un phare beau et majestueux qui est à 93 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais ce n’est pas encore suffisant pour Jean-Pascal Royer, qui reprend de l’altitude. Un dernier petit coup d’œil sur Ouessant, et il sera déjà temps de redescendre sur terre. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel