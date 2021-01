Finlande : les bienfaits du froid

Si chaque année, vous grelottez dès que l'hiver arrive, sachez qu'au même moment, les Finlandais se régalent. Le froid, les Finlandais apprennent à l'aimer très tôt. Tous les bébés dans le pays ont l'habitude de faire leurs siestes dehors. Pour eux, c'est une tradition. Les parents assurent que grâce à ces siestes à la fraîche, leurs enfants dorment mieux la nuit et tombent moins souvent malades. Martial est Français, mais il est désormais à cette coutume finlandaise. Sa femme l'a initiée. Alors, le mode de vie finlandais rendrait-il les enfants plus vigoureux ? Dans ce pays, vous n'entendrez personne se plaindre du froid, voire se plaindre tout court. Cela peut s'expliquer en un mot et quatre lettres : le Sisu. C'est la véritable philosophie de vie dans le pays. Ne jamais baisser les bras face à l'adversité est très utile dans un pays où l'hiver, il fait nuit la moitié de la journée. Cette notion, née en temps de guerre vieille de plusieurs siècles inspire encore chaque Finlandais aujourd'hui. Ce bien-être absolu, nous avons tenté de le ressentir aussi.