Finlande : les Français du Grand Nord

Ils sont guides, meneurs de chiens de traîneau ou encore institutrice. Trois Français que nous avons suivis se sont installés en Finlande, par amour des grands espaces, malgré des températures négatives en plein hiver. Nous sommes à Rovaniemi. Christophe accompagne ce jour-là un couple de Français en forêt. Les raquettes sont de rigueur. Après deux heures de marche sous moins cinq degrés, un paysage exceptionnel s'offre à eux. C'est un lac gelé qu'ils vont traverser. La présence du guide est indispensable. C'est en Finlande que Christophe, âgé de 31 ans et ayant beaucoup voyager, a posé ses valises il y a un cinq ans, pour faire de sa passion son métier. "On tombe facilement amoureux du pays. Moi ce qui me plaît énormément ici, c'est l'immensité", affirme-t-il. Nous partons à Autti, à 80 kilomètres plus au nord, pour retrouver Yoann et ses 45 chiens. Lui, c'est par amour pour ses chiens qu'il s'est installé en Laponie. Yoann avait lancé son activité de musher en France dans le Jura. Mais le climat finlandais est bien plus adapté à ses chiens du Groenland. TF1 | Reportage L. Adda, M. Derre