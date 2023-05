Finlande : quand la nature s'éveille

Goutte après goutte, l'hiver se retire. En Finlande, quand vient le printemps, l'eau refait doucement surface au cœur des lacs figés depuis des mois. C'est aussi dans ces instants que s'éveille après six longs mois de sommeil le plus imposant des prédateurs terrestres. Arnaud Marchais sera notre guide. Depuis dix ans, il emmène des photographes amateurs de sensation forte. Nous avons trois heures de trajet pour arriver dans nos abris avant les animaux. Nous passerons la nuit cachés dans un chalet en faisant le moins de bruit possible. Le groupe de photographes arrivé deux heures avant nous patiente en vain. Et puis un grand ours se montre en face de leur objectif. Il y a près de 1 900 ours en Finlande. Leur population a décliné de 20 % en 2022 à cause de la chasse. La carcasse qu'il emporte a été déposée par les gardes de la réserve pour nourrir les ours et les tenir éloigner des chasseurs. Quand la nuit tombe, notre caméra devient inopérante. Mais avec son appareil photo, Arnaud va nous offrir un cliché incroyable d'un loup sous une aurore boréale. Au matin, c'est toute la meute qui envahit la terrière, cinq loups. Il reste seulement 250 dans toute la Finlande. À 8 heures, il faut libérer les lieux. Retour vers le camp de base où le groupe va débuter une autre séance d'observation. La photo est leur passion pas leur métier. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Piereschi, B. Hacala