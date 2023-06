Finlande : quand l'électricité est presque gratuite !

Imaginez, vous vous déplacez en tramway ou en trottinette, vous chargez votre voiture ou votre ordinateur, vous allumez la lumière, et l'électricité consommée est gratuite. Vous avez du mal à y croire, les Finlandais aussi, et pourtant, c'est ce qu'il s'est passé dans ce pays. "Je suis vraiment surprise. Mes parents vont être contents. Ils vivent à la campagne dans une grande maison. La facture d'électricité est très élevée", se réjouit une habitante. Des prix aux kilowattheures inférieurs à 0 euro en pleine journée. En mai, l'électricité en Finlande était six fois moins chère que celle produite en France. Mais que s'est-il passé ? La fonte des neiges a été très importante ces dernières semaines. Fleuves et rivières se sont remplis, les barrages hydroélectriques ont fonctionné en plein régime. Depuis cinq ans, le pays a énormément investi dans les énergies renouvelables. Un nouveau réacteur nucléaire de génération EPR est entré en service cet hiver après douze ans de travaux. En conséquence, la production électrique n'a jamais été aussi élevée. "Cette situation va donner une bonne idée de ce qui va se passer dans le futur. Plus la production d'électricité sera importante au niveau national, plus les prix baisseront de façon pérenne", a expliqué Tuomas Rauhala, vice-président responsable du réseau électrique finlandais Fingrid. En Finlande, de nombreux foyers ont des contrats d'électricité à taux variable qui suivent les prix du marché. Pour ces familles, le mois de mai a été particulièrement intéressant. Par exemple, pour 420 kWh consommés, la facture est passée de 55 euros en 2022 à seulement 14 euros cette année. La Finlande poursuit sa transition écologique et prévoit de construire de nouvelles éoliennes. D'ici deux ans, le pays pourrait être autosuffisant en produisant une électricité plus propre et moins chère. TF1 | Reportage M. Guénégan, C. Souary