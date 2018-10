"First Man", un film consacré à Neil Amstrong

"First Man" est un film réalisé par Damien Chazelle. Le long-métrage nous embarque dans la périlleuse mission Apollo 11. A part les années de préparation, il raconte également la vie personnelle de Neil Amstrong, incarné par Ryan Gosling dans le film. À découvrir dans les salles obscures dès le 17 octobre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.