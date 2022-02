Flamenco : la danse du cœur

Grâce et rigueur, Rafaela Carrasco passe en revue sa troupe. Dans quelques heures, le public exigeant du Théâtre de Chaillot fera son entrée. Depuis une dizaine d'années, les salles les plus prestigieuses programment du flamenco. Une discipline élevée au rang d'art à part entière. "On se produit sur les scènes du monde entier mais il y a encore une idée un peu romantique que c'est une danse locale. Souvent, par ignorance, on pense que c'est une danse folklorique. Mais le flamenco c'est un art en constante évolution", nous explique la chorégraphe. Né dans les bas fonds de Séville, chanté par les paysans andalous, dansé par le peuple gitan, le flamenco est un art populaire qui a conquis ses lettres de noblesse. En 2010, l'Unesco l'a inscrit au patrimoine culturel de l'Humanité. Et dans les salles, le public répond présent. Certains spectateurs sont même bouleversés au point de vouloir maîtriser les techniques. Une musique à l'honneur jusqu'au 18 février prochain au Théâtre de Chaillot. TF1 | Reportage S. De Vaissière, S. Rolland