Flamme olympique : elle passera près de chez vous !

Dans un an, jour pour jour, la flamme olympique, sans doute plus belle que la nôtre, traversera la ville de Chamonix-Mont-Blanc. Car il y a bientôt 100 ans, Chamonix était aussi une ville olympique. Le 23 juin 2024, elle sera, cette fois, l'une des 65 villes-étapes sur le passage de la flamme en route vers Paris. Cette publicité a un coût, 180 000 euros par département. Mais alors, où passe la flamme ? Elle arrivera le 8 mai 2024 à Marseille. Et ensuite, partout dans le pays, 400 communes environ seront traversées, sur le continent, et même au-delà. La flamme va traverser l'Atlantique à la voile, mais aussi prendre l'avion. Les Antilles, la Guyane, la Polynésie, La Réunion, 11 000 Français la porteront chacun, une fois, et parmi eux, des ambassadeurs. Partout, en France, le recrutement des porteurs commence. Si vous voulez recommander un ami auprès de Paris 2024 pour courir une torche à la main, au mont Ventoux ou au château de Chambord, c'est possible sur Internet. TF1 | Reportage S. Millanvoye, E. Vinzent, S. Reine