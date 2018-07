Le fléau de la conduite sans assurance

Dans notre pays, 700 000 conducteurs rouleraient sans assurance et le phénomène est loin d'être anecdotique. Pour lutter contre ce fléau à l'origine de 7 % de la mortalité routière, les forces de l'ordre auront bientôt à leur disposition un fichier répertoriant tous les véhicules assurés, connecté aux radars automatiques. En cas de défaut d'assurance, le contrevenant sera immédiatement verbalisé avec une amende de 500 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.