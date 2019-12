Fleurs séchées : les bouquets tendance

Actuellement, les fleurs séchées sont en pleine lumière et s'offrent une seconde jeunesse. Les clients en raffolent, à tel point que l'offre a du mal à suivre. En plus de durer plusieurs années, elles n'ont pas besoin d'être découpées ni d'être arrosées tous les jours. Dans l'Hexagone, le seul producteur se trouve dans l'Allier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.