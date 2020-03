Flip Fabrique, une troupe qui allie naturel et fantaisie

Depuis l'Antiquité, le cirque n'a jamais cessé de se réinventer. La compagnie Flip Fabrique en est la preuve. Énergique mais naturel, chaque acrobate œuvre dans son art avec un timing précis. Pour y arriver, l'équipe s'entraîne en moyenne entre cinq et six heures par jour, avec le régime strict des athlètes de compétition. Le prix de la prouesse pour ces saltimbanques nomades partis à l'aventure à travers le monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.