Florence : visite haut perchée

C’est l’un des monuments les plus anciens de Florence, attenant à sa majestueuse cathédrale, le baptistère Saint-Jean-Baptiste. En ce moment, quand on franchit la porte, on découvre des travaux, de quoi gâcher la visite. Pour quelques visiteurs aventureux au contraire, c’est l’occasion d’une découverte unique. Ils ont chacun déboursé 65 euros pour accéder à l'inaccessible. En haut des échafaudages, ils grimpent au plus près du trésor du baptistère, sa voûte tapissée de mosaïques datant du XIIIe siècle. De part et d’autre du Christ, le paradis et l’enfer, où l'on découvre des personnages dévorés par un diable effrayant. Au total, il y a 78 scènes réalisées par les plus grands-maîtres du moyen-âge italiens que le petit groupe peut scruter de très près. Permettre aux visiteurs à 21 mètres au-dessus du sol, cela relève de la prouesse. Après de longs mois de préparation, il a fallu 40 jours pour bâtir la forêt verticale de 618 mètres carrés qui repose sur une surface dix fois plus petite. TF1 | Reportage L. Maloy, C. Duval