Florent Manaudou décroche une troisième médaille olympique

Florent Manaudou a relevé un immense défi, obtenir une troisième médaille olympique moins de deux ans et demi après son retour dans les bassins. "C'était une année difficile", a-t-il affirmé. Après son sacre en 2012, le colosse a craqué dans les bras de sa sœur Laure. Il n'avait que 21 ans lorsqu'il a remporté sa médaille d'or. Florent s'est fait un prénom. Le cadet de la famille Manaudou remporte tout avant les Jeux Olympiques de Rio 2016. Quadruple champion d'Europe, triple champion du monde, il semble intouchable. Sa médaille d'argent au Brésil est une désillusion. Fatigué d'enchaîner les longueurs des bassins, il change de discipline et devient joueur de handball. Mais sa passion de gagner est plus forte. Il replonge au printemps 2019 plus apaisé et épanoui. Galvanisé par cette médaille olympique à Tokyo, Florent n'en a pas fini avec la natation. Un dernier rêve pour l'insubmersible Florent Manaudou, neuf ans après son sacre olympique aux JO de Londres.