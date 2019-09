Floride : le squelette d'un homme disparu retrouvé grâce à Google Earth

En admirant les images de son quartier via l'application Google Earth, un habitant de Wellington a été intrigué par une forme dissimulée dans un lac. Il a contacté la police et ses suspicions se sont révélées exactes. Il s'agissait d'une épave de voiture qui contenait le squelette de William Molt. En novembre 1997, ce dernier était sorti en boîte de nuit avant de disparaître. L'enquête a révélé qu'il était sobre, mais les raisons pour lesquelles la voiture a atterri dans l'eau restent mystérieuses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.