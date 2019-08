Floride : les habitants se préparent à affronter l'ouragan Dorian

L'alerte n'a pas été prise à la légère à Palm Beach, en Floride. Des kilomètres et des kilomètres de bouchons se sont formés tôt ce matin pour décrocher gratuitement des sacs de sable afin de protéger leur maison. Mais la grande difficulté est de s'approvisionner en eau et en nourriture. Reportage sur place avec l'une de nos équipes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/08/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.