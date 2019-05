Floride : un Boeing 737 finit sa course dans un fleuve

Parti de la base américaine de Guantanamo, à Cuba, pour rejoindre la caserne de Jacksonville, en Floride, l'engin transportait 143 passagers. Alors qu'il était sur le point de se poser sur la piste d'atterrissage, il a rebondi, puis a fini sa course dans un fleuve. Il n'y a eu aucun mort, mais 21 personnes légèrement blessées ont été évacuées à l'hôpital. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.