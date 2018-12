Focus sur le côté marketing du mouvement des gilets jaunes

Le mouvement des gilets jaunes a dépassé la sphère sociale et est devenu une force marketing. Des produits dérivés ont commencé à faire leurs apparitions sur les marchés. Leurs chasubles jaunes inspirent tous les secteurs. Des santons de Provence aux brioches d'Alsace en passant par les autocollants et les mugs, le gilet jaune s'invite partout. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.