Focus sur ces entreprises qui fournissent des repas en kit

De plus en plus de Français deviennent adeptes des repas en kit. Près d'une dizaine d'entreprises se disputent ce nouveau marché. Parmi elles figure Foodette, une entreprise de l'Oise qui s'est lancée dans l'aventure il y a six ans. Toutes les recettes de cette start-up sont créées un mois à l'avance dans un atelier parisien. Près de 30 000 paniers sortent de son entrepôt chaque mois. Le prix d'un repas par personne varie entre cinq et dix euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.