Focus sur ces entreprises qui recrutent des personnes handicapées

Le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois supérieur à la moyenne. Mardi prochain, Emmanuel Macron présidera la Conférence nationale sur le handicap, en présence d'une quarantaine d'associations. Ces dernières attendent de vraies avancées, notamment sur l'emploi des adultes et la scolarisation des enfants. Voici l'exemple de certaines entreprises qui ont fait le choix d'embaucher spécifiquement des personnes handicapées.