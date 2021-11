Focus sur l'éolienne du futur

Cette silhouette de 2,75 mètres de hauteur, qui se met à osciller quand le vent souffle, c'est peut-être l'éolienne du futur. Ses inventeurs sont Espagnols, et ils ont voulu apporter des solutions aux problèmes posés par les éoliennes traditionnelles. Mais comment ce grand mas de plastique baptisé "vortex" parvient-il à produire de l'électricité ? Les concepteurs nous l'expliquent avec un modèle miniature. La partie la plus importante se trouve à l'intérieur. Un alternateur et un système d'aimant y ont été placés et vont générer de l'électricité dès que la tête du "vortex" va se mettre à osciller de quelques degrés, sous l'action du vent. Cette nouvelle technologie est mise à l'épreuve grâce à un tunnel à vent. Avec une oscillation, le "vortex" produit ici 100 watts, de quoi alimenter quelques lumières dans une maison. C'est environ 30% d'énergie en moins qu'une éolienne conventionnelle. Mais selon son créateur, cette technologie a d'autres atouts. Le premier marché visé par les ingénieurs du "vortex" sera celui des foyers individuels. Pour l'heure, la commercialisation n'a pas encore débuté.