Foie gras, dinde, bûche... vrai ou faux ?

Tous vos sens vont être bouleversés, à commencer par votre vue. Malgré les apparences, le foie gras, le rôti de dinde et la pâtisserie n’en sont pas, mais de l’illusion. Mais alors, qu’est-ce que c’est ? Pour le découvrir, on s’invite au restaurant "42 Degrés" du chef Fabien Borgel, dont la spécialité est la cuisine végétale. Ce qui l’anime en cuisine est, comme il le dit, "surprendre, faire découvrir ; et gustativement parlant, on part sur d’autres goûts, donc c’est génial". Son plat signature, c'est le faux foie gras à base de tournesol et de pâte de sojas. Il n’y a aucun colorant, tout est naturel. Pour le plat principal, le chef va se passer de volaille. Il fait donc un rôti de Tofu avec une farce de champignon et de tournesol. Au dessert, la traditionnelle bûche. Mais celle-ci est faite sans œufs, ni beurre, ni farine. Elle est principalement composée d’agrumes et d’amandes. Les saveurs rivalisent avec les originaux, sans pour autant percer votre porte-monnaie. Il faut seulement compter 47 euros pour ce repas de fête. TF1 | Reportage C. Abel, M. Merle