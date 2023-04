Foire aux plantes : le succès du printemps

Une fois lancé, Hervé, un retraité, ne s'arrête plus. Il a acheté des plantes toute la journée. Il dit qu'il regrette de ne pas avoir été pépiniériste, difficile de résister au parterre de fleurs de cactus et de géranium. Comme chaque année, une quarantaine de professionnels du jardin s'est réuni à la Plaine-sur-Mer. Les gazanias, vendues à quatre euros, ont du succès. Près de 2 000 visiteurs ont arpenté un grand jardin de la Plaine-sur-Mer, sous le soleil, ce samedi 8 avril. Il y a aussi des habitués, comme Didier, il achète toujours ses plantes chez Anne-Marie. Elle tient son stand depuis 20 ans. Et quand on parle du jardin, on parle aussi du potager. Marie Fazilleau, gérante "Le Potager d'Autrefois" à Saint-Mesmin (Vendée), collectionne et vend des plantes rares. Sur son étale, il y a 80 variétés de tomates. Mais la star du moment est le cerisier nain à 18 euros. "On arrose bien l'été qui suit la plantation et après ça se débrouille tout seul", affirme-t-elle. D'autres ont opté pour des mandariniers, de nouvelles plantes à bichonner et la perspective d'une belle saison au jardin. TF1 | Reportage P. Dumortier, F. Bourdillon