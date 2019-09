Foire aux vins : l'origine d'une cash machine

Les grandes surfaces s'apprêtent à connaître l'un de leurs grands temps forts de l'année et ce n'est pas à cause de la rentrée scolaire, mais des foires aux vins. Ils vont démarrer dans quelques jours. Cette invention française, même Bretonne, a démarré en 1973. Depuis, tout le monde s'y est mis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.