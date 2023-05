Foire aux vinyles : des amateurs venus de toute l'Europe

Le plus dur est sûrement de faire son choix. Sur un stand, pas moins de 7 000 vinyles. Francis cherche la bonne occasion. "Il y a des choses qui sont très rares et que l'on ne trouve plus du tout.", dit-il. Les prix des vinyles sont entre dix et 60 euros. Mais certains peuvent valoir bien plus cher. "Ça vaut 450 euros. C'est le premier album de Michel Portal qui est un musicien toujours vivant de jazz et de musique contemporaine", explique Stéphane, celui qui tient les lieux. Ses clients sont toujours à la recherche de nouveautés, mais pas seulement. Pour beaucoup, les vinyles représentent une époque, et les souvenirs qui vont avec. Peu importe l'âge, les vinyles plaisent toujours autant. "Ce n'est pas du tout la même qualité, ce n'est pas du tout le même concept en fait", explique une adepte de vinyles. Pour ne rien oublier, Philippe, lui, a pensé à faire une liste. "C'est le temps qui nous manque. Il faudrait que ça dure deux jours". Cinq mille personnes sont attendues aujourd'hui, avec pour tous l'espoir de repartir avec la perle rare. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Coulon