Foire d'Automne 2021 : les ustensiles de cuisine innovants cartonnent

Difficile de leur résister, après tout, qui mieux qu'un camelot puisse nous convaincre d'acheter. Vous savez, ce gadget, ce petit ustensile dont vous n'aviez pas du tout besoin, avant qu'on vous le montre. Depuis toujours, c'est en cuisine qu'on innove le plus. À la Foire d'Automne 2021, Laurent Fayet propose par exemple un outil qui ouvre les boîtes de conserve sans aucun effort. "On a ouvert, le couvercle n'est pas tombé dedans, l'appareil est propre, et surtout, il n'y a pas de blessure ni de coupure", rassure ce camelot. Cet outil est proposé à 20 euros. "Si je le mets dans une grande surface, accroché dans un rayon, ça ne se vend pas. Ça nécessite une explication, une démonstration, un essai. Tous les gens à qui je le fais essayer l'achètent", continue d'expliquer ce démonstrateur de l'ouvre-boîte révolutionnaire. Un autre camelot, lui, propose ce couvercle qui évite les mauvaises surprises lorsque vous faites bouillir de l'eau. "On met le sel, les pâtes, et on referme. Et quand vous avez le dos tourné, ça déborde. C'est un gadget qu'on met dans le placard, dans le tiroir qu'on n'utilise pas. Là, cet ustensile de cuisine, il est dehors, et on l'utilise. C'est ça la différence entre le gadget et un ustensile de cuisine", explique Frédéric, un autre démonstrateur de la foire. Il coûte entre 20 à 40 euros selon les formats, mais ça vaut le coup selon de nombreux visiteurs. Et si vous êtes encore sceptique, sachez qu'il vous reste une semaine pour vous faire une idée. La Foire d'Automne 2021 ferme ses portes le 1er novembre.