Foire de Paris : le bien-être à tout prix !

La 115e édition de la Foire de Paris a ouvert ses portes ce samedi 27 avril 2019. Les amateurs d'innovation ne manqueraient ce rendez-vous pour rien au monde. Et cette année, la mode est au bien-être. Les exposants ne cessent de se servir de l'argument santé pour vendre leurs produits. Est-ce que ça marche ? Et faut-il s'y fier ?