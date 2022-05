Foire de Paris : ces inventions qui nous simplifient la vie

"On vous demande d'exercer une légère pression et des rotations de gauche à droite". Ce jour-là, cet extracteur de jus manuel à 20 euros est la star de la foire. "J'ai vu que c'était très rapide à faire". "J'adore et je pense que je vais l'acheter", réagissent les visiteurs. Au même tarif, vous pouvez aussi vous offrir ce tuyau totalement extensible passant de cinq à quinze mètres de long. "Ça m'a l'air pratique, nous verrons bien à l'usage". Utiles ou gadgets, difficile de savoir. Mais tous ces objets ont l'ambition de faciliter notre quotidien. Par exemple, le nettoyage de vitre est une corvée qui ne l'est plus grâce à ce robot vendu à 550 euros. "Il peut fonctionner toute la journée, à la limite quand on a de la superficie. Du matin au soir, il peut travailler sans aucun problème", vante Cathy Garcia, démonstratrice chez WinClean. Faire moins d'effort, c'est aussi la promesse de cette roue. Elle permet d'électrifier son vélo. Charlotte l'a adopté et aujourd'hui, elle ne se déplace qu'à deux-roues. "J'ai juste eu à installer très simplement la roue en cinq minutes. Du coup, j'ai transformé mon vélo d'origine en vélo électrique". Le temps de recharge de la batterie est de trois à quatre heures avec une autonomie qui va jusqu'à 60 km. Le moteur est piloté grâce à une application. Le smartphone est un outil au cœur des innovations. Ici, la plupart sont connectés. Démonstration avec José Zuniga, président-directeur général d'Iber Protection : "Le concept, c'est d'avoir un cylindre motorisé qui permet d'ouvrir sans clé à distance à l'aide de son smartphone". Impossible alors de perdre ses clés. Coût de cette tranquillité entre 400 et 500 euros. Certains de ces objets sont présentés aux concours Lépine, la grande compétition des inventions. TF1 | Reportage M. Stiti, C. Abel, A. Benaouina, P. Marcellin, B. Poizeuil, B. Chastagner