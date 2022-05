Foire de Paris : il fallait vraiment y penser !

Même après neuf jours de foire, ils ont encore de la voix pour vous séduire et vous convaincre que leurs inventions vont changer votre quotidien. Nous avons tous connu ces situations, comme le lait ou l’eau qui déborde de la casserole. Un couvercle anti-débordement pour ne plus salir sa plaque de cuisson. Simple et efficace. Ils veulent vous faciliter la vie. “J’ai inventé l’enfile couette”, déclare Benjamin Rimajou, inventeur et fondateur d’Hopoli. Son invention, à moins de 30 euros, promet d’en finir avec cette corvée. Un problème partagé par de nombreux clients. Son invention a du succès. Derrière son stand, Nicolas Trüb, inventeur de Savosec, s’amuse pour présenter son invention. Cet ingénieur de formation a imaginé un petit objet blanc à fixer sur le savon. "Juste une petite pièce de polypropylène qui a exactement la bonne forme, elle pèse 1,2 grammes et permet de remplacer l'intégralité des porte-savons", explique-t-il. Après une journée à la Foire de Paris, une phrase nous vient en tête : Eh oui, il suffisait d’y penser ! T F1 | Reportage C. Abel, A. Mersi Bakchich