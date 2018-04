Foire de Paris : l'électroménager intelligent révolutionne la maison

La 114ème édition de la Foire de Paris a débuté vendredi 27 avril à la Porte de Versailles. La vedette de cette année est sans doute l'intelligence artificielle. En effet, elle commence aussi à envahir l'électroménager. D'ailleurs, les appareils sont de plus en plus connectés et de plus en plus intelligents. Du fer à repasser capable de gérer tout seul la quantité de vapeur à utiliser, à l'aspirateur qui détecte automatiquement le type de surface et choisit la brosse adaptée, en passant par la machine à coudre avec enfilage automatique, tous se sont convertis à l'intelligence artificielle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.