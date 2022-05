Foire de Paris : les camelots retrouvent leur voix

En direct de la Foire de Paris, Christophe Abel nous le confirme, les camelots ont encore de la voix et toujours des idées. Par exemple, il nous a déniché un balai de toilette sans poils antibactériens qui promet un résultat impeccable. Il y a les innovations et aussi les incontournables comme ce crochet ventouse en silicone pour ne plus percer votre carrelage. L'on trouve également d'autres innovations comme ici, ce pommeau de douche qui va vous permettre d'économiser de l'eau et de la rendre moins calcaire grâce à des billes en argile à l'intérieur. Et si vous détestez faire les vitres, voici la solution : un lave-vitre automatique. Tous ces produits sont à retrouver à la Foire de Paris jusqu'au 9 mai. TF1 | Duplex C. Abel